الامارات | أريكسن يزور مركز تدريبات إنتر ميلان للمرة الأولى منذ أزمته القلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن أريكسن يزور مركز تدريبات إنتر ميلان للمرة الأولى منذ أزمته القلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صانع ألعاب منتخب الدنمارك، كريستيان أريكسن، أمس، زملاءه في إنتر ميلان للمرة الاولى منذ تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020، وذلك في زيارة قام بها لمركز تدريبات بطل إيطاليا.

وأفاد إنتر في بيان له بأنّ أريكسن (29 عاماً) زار مركز التدريبات في «أبيانو جنتيلي» خارج ميلانو صباح الأربعاء.

وقال إنتر ميلان: «أريكسن في صحة جيدة، ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة، سيستمر بمتابعة برنامج التعافي المُحدّد من قبل طاقم الأطباء الدنماركي في كوبنهاغن. سيبقى الجهاز الطبي في إنتر على تنسيق دائم ومستمر خلال فترة العلاج والتأهيل».

ولاتزال عودته الى الملاعب موضع شك، إذ يستمر النجم الدنماركي في ارتداء جهاز لمراقبة دقات القلب، وهو ما لا يسمح به القانون في إيطاليا، على خلاف بلدان أخرى.

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