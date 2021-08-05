الأهلي يتجاوز عقبة دجلة بصعوبة ويعود لصدارة الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا صعبا على وادي دجلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ22 للدوري المصري.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 46 من متابعة لكرة تصدى لها محمد عبد المنصف ليسددها لاعب النادي الأحمر في الشباك.

ثم أضاف محمد شريف، الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة في الدقيقة 60، مستغلا عرضية أرضية من محمد مجدي قفشة داخل المنطقة.

وقلص أحمد شريف الفارق لوادي دجلة، في الدقيقة 67، من تسديدة قوية.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ61 نقطة، في الصدارة، متفوقا على الزمالك الوصيف صاحب نفس عدد النقاط، بفارق المواجهات المباشرة، فيما توقف رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز الـ17.

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