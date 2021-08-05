كهربا وشريف يسجلان للأهلي.. ودجلة يقلص الفارق.. والمباراة تشتعل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أحرز أحمد شريف الهدف الأول لوادي دجلة في شباك الأهلي في الدقيقة 67، من تسديدة قوية، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر حتى الآن، في المباراة التي تجمعهما حاليا والمؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري..

وكان محمود كهربا قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 46 من متابعة لكرة تصدى لها محمد عبد المنصف ليسددها لاعب النادي الأحمر في الشباك.

فيما سجل محمد شريف، الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة في الدقيقة 60، مستغلا عرضية أرضية من محمد مجدي قفشة داخل المنطقة.

شاهد الأهداف