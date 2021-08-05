شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد كرة اليد: متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد، إننا نتمنى أن نخرج في مباراة الغد مع فرنسا سعداء، موضحا أنه متفائل جدا، وأننا سنعبر ونطمع في الميدالية الذهبية.
وأكد عضو اتحاد كرة اليد، أن مصر الفراعنة حالة ثانية وغير كل الحالات، معلقا: "مكسبنا على السويد وألمانيا فكل مباراة تعتبر بطولة في حالها"، مشددا على أن منتخب ممصر يقدم أداء قويا خلال أولمبياد طوكيو.
ويترقب المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة مصيرية أمام فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد، بعدنا حقق فوزا مهما على منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.
ويواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.
وتقام مباراة مصر وفرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد غدا الخميس الموافق 5 أغسطس الجارى في العاشرة صباحا بتوقيت مصر.