عضو اتحاد كرة اليد: متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا بأولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد، إننا نتمنى أن نخرج في مباراة الغد مع فرنسا سعداء، موضحا أنه متفائل جدا، وأننا سنعبر ونطمع في الميدالية الذهبية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن اللاعبين لديهم قدرة نفسية عالية بهدف تحقيق النصر، مردفا: "متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو".

وأكد عضو اتحاد كرة اليد، أن مصر الفراعنة حالة ثانية وغير كل الحالات، معلقا: "مكسبنا على السويد وألمانيا فكل مباراة تعتبر بطولة في حالها"، مشددا على أن منتخب ممصر يقدم أداء قويا خلال أولمبياد طوكيو.