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عضو اتحاد كرة اليد: متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا بأولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد، إننا نتمنى أن نخرج في مباراة الغد مع فرنسا سعداء، موضحا أنه متفائل جدا، وأننا سنعبر ونطمع في الميدالية الذهبية. 

 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن اللاعبين لديهم قدرة نفسية عالية بهدف تحقيق النصر، مردفا: "متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو".

وأكد عضو اتحاد كرة اليد، أن مصر الفراعنة حالة ثانية وغير كل الحالات، معلقا: "مكسبنا على السويد وألمانيا فكل مباراة تعتبر بطولة في حالها"، مشددا على أن منتخب ممصر يقدم أداء قويا خلال أولمبياد طوكيو.

 

ويترقب المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة مصيرية أمام فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد، بعدنا حقق فوزا مهما على منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وتقام مباراة مصر وفرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد غدا الخميس الموافق 5 أغسطس الجارى في العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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