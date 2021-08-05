شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أهدرنا العديد من الفرص أمام دجلة.. ونعاني من الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة واستعادة صدارة الدوري، مؤكدا أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال المباراة بعدما لاحت للاعبيه العديد من الفرص.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي إنه كانت هناك مساحات في ظهر دفاع وادي دجلة ولكن أهدرنا فرص كثيرة وكان هناك قرارات خاطئة في الشوط الأول، وطالما لم نترجم الفرص لأهداف سيكون عليك ضغط لأنهم يهاجمون بقوة وعندهم عزم.

وتابع: "طلبت من اللاعبين ترجمة الفرص لأهداف وهو ما حدث ولم أغير في طريقة اللعب، وطالبتهم بتسجيل أهداف، وهو ما ما ساعد في فوز فريقه بالمباراة".

وأكمل موسيماني أنه "لاحت العديد من الفرص ونحن مضغوطون وهذا طبيعي لأننا نرغب في تصدر الدوري وعندما تكون مضغوطا تتخذ قرارات خاطئة".

وأضاف أنه في مباراة الترجي كانوا متحكمين في إيقاع المباراة بالاحتفاظ بالكرة والتمريرات القصيرة، ولكن هنا يوجد ضغوط علينا.