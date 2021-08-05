شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزا مهما على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلى والسلام، المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم محمود كهربا للأهلى في الدقيقة 46 من متابعة لتسديدة محمد شريف الذى يتصدى لها عبد المنصف لتعود لكهربا الذى يضعها في المرمى، وعزز محمد شريف تقدم الأهلى بالهدف الثانى في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من أفشة، وقلص أحمد شريف النتيجة لدجلة في الدقيقة 67، وألغت تقنية الفيديو هدف للأهلى عن طريق محمود وحيد في الدقيقة 94 بعدما احتسبت خطأ على صلاح محسن.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة يعلتى بها صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب نفس الرصيد، جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مواجهات والخسارة مباراتين، فيما يظل وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 13 مباراة.

ويتبقى للأهلى 7 مباريات لحسم لقب الدورى لصالحه وهى "سيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".