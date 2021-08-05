شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يطمئن على عمار حمدى ومحمد صبحى بالفوز على التربية الرياضية بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن على فريق التربية الرياضية بثلاثة أهداف مقابل هدف. أحرز أهداف الاتحاد خالد الغندور وفوزى الحناوى وعمار حمدى.

واطمأن حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على الثنائى العائد من المنتخب الأوليمبى محمد صبحى وعمار حمدى بالمشاركة فى اللقاء الودى، ويستعد الاتحاد لمباراته أمام الزمالك والمقرر لها 10 أغسطس الجارى على ملعب استاد الإسكندرية التاسعة مساء.

ويعاني الاتحاد من غيابات بالجملة فى صفوف الفريق إلا أن حسام حسن أكد أنه يثق فى كل اللاعبين الموجودين، وأنه سيسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على التواجد داخل المربع الذهبى.