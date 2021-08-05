شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد المصارعة: كيشو أسعدنا جميعا بالميدالية البرونزية ومحمد مصطفى لعب مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم عادل، عضو اتحاد المصارعة: "إن كيشو أسعدنا جميعا بحصوله على الميدالية البرونزية، ومحمد مصطفى بطل قدير ويكفى أنه يلعب بإصابة بقطع في الرباط الصليبى".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على فضائية "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن كيشو سبق وحصل على المركز الأول في بطولة العالم في 2018/2019، وخامس العالم للكبار، وحصل على المركز الثانى هذا العام، مما جعله في التصنيف أن يحصل على ميدالية، موضحا أنه لم يأخذ الإعداد الكافى بسبب ظروف كورونا، ولم نستطع عمل معسكرات خارج مصر.

وحصل البطل محمد إبراهيم كيشو المصارع المصرى على الميدالة البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، فى منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسى أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.