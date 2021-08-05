شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الابعاء 4\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 8 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها تتويج كيشو لاعب منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية فى دورة الالعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

الأهلى يهزم وادي دجلة 2 - 1 ويستعيد صدارة الدوري المصري من الزمالك

استعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة

محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري يفوز بالميدالة البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعدهزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

تأكد غياب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى عن مباراتى الفريق أمام الأهلي والزمالك المقبلتين عقب حصوله على طرد مباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوى.

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر يعاني من نزلة برد شديدة وسعال ولكن لم تظهر عليه أعراض لفيروس كورونا.

أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 اغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل.

يعود محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من طوكيو قبل حفل ختام البطولة والمقرر له يوم 8 أغسطس الجارى ، ومن المقرر أن يعود بعد غد الجمعة متوجا بالميدالية الأولمبية والتى تعد الأولى له .