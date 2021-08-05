شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد دونجا وفتحى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعبيه أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة ٢٩ من الدوري الممتاز.
وحصل فتحي ودونجا على بطاقتين صفراوتين في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي بملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل ٢-٢ ليتأكد غياب الثنائي عن المواجهة المقبلة.
انتهت مباراة بيراميدز والإسماعيلى، بتعادل الفريقان بنتيجة 2 / 2، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز، وذلك فى مباراة مثيرة امتدت إلى الدقيقة 104، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ثم تعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.
وبهذا التعادل، يستمر بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.