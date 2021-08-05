شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد دونجا وفتحى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعبيه أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة ٢٩ من الدوري الممتاز.

وحصل فتحي ودونجا على بطاقتين صفراوتين في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي بملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل ٢-٢ ليتأكد غياب الثنائي عن المواجهة المقبلة.