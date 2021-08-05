7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 8 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها خضوع بدر بانون لاعب الاهلى لمسحة كورونا، وتتويج كيشو لاعب منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

الأهلى يُخضع بدر بانون لمسحة كورونا

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر يعاني من نزلة برد شديدة وسعال ولكن لم تظهر عليه أعراض لفيروس كورونا.

محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري يفوز بالميدالة البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعدهزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 اغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل.

يعود محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من طوكيو قبل حفل ختام البطولة والمقرر له يوم 8 أغسطس الجارى ، ومن المقرر أن يعود بعد غد الجمعة متوجا بالميدالية الأولمبية والتى تعد الأولى له .