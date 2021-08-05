شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: المباريات المتبقية تحتاج عزيمة وإصرارا والأهلي يتميز بالجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن العبرة بالخواتيم، وأمامنا 7 مباريات صعبة من عمر مسابقة الدوري، وكان يجب أن تكون هناك رغبة أكثر من ذلك لتحقيق الفوز وتأمين النتيجة، ولكن نحمد الله على المكسب والخروج بالثلاث نقاط.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي إنه لا بد أن تكون هناك شراسة وإصرار وعزيمة، وسنلعب 7 مباريات في أقل من 23 يوما، وعلينا التركيز ولا يوجد شيء سهل.

وتابع: "لا يوجد شيء سهل فقدنا نقاط كانت في المتناول ولكن هذه هي الكرة كل 90 دقيقة تحتاج تركيزا وإصرارا ورغبة من الثانية الأولى للأخيرة، ولا أعتقد أن هناك مباراة ستمر بالوضع البسيط في المباريات المتبقية من الدوري".

وأردف: "لا نعلم من سنفوز على رجله ببطولة الدوري من اللاعبين ولكن ما يميز الأهلي الكرة الجماعية ومع عودة لاعبي المنتخب الأولمبي الحاصلين على راحة سيتحسن الأداء وفضلنا وجود صلاح وكان من الممكن أن يتواجد طاهر طاهر ولكن الأخير كان لديه إصابة فى إصبع قدمه وغدا سيخضعون للاستشفاء، وينتظمون فى التدريبات مع الفريق.

وواصل: "كرة القدم بها جزء سريع والوضع يتغير حسب مجريات المباراة وبغض النظر عن النجومية، ولكن علينا أن يكون تفكيرنا إيجابيا وللأمام وعلينا صناعة تاريخ والمستقبل يحتاج تفكيرا كبيرا".

واختتم: "نستعد لمباراة سيراميكا من الغد وهو فريق مميز، وتشعر أنه لا يلعب في الدوري الممتاز في أول موسم له".