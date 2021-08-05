شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 4\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة على رأسها الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك، بالإضافة إلى خضوع بدر بانون لمسحة كورونا ، و رفع بند بيع أحمد ياسر ريان الى نادى التاى التركى الى 2.5 مليون دولار.
الأهلى يهزم وادي دجلة 2 - 1 ويستعيد صدارة الدوري المصري من الزمالك
استعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.
بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة
الأهلى يُخضع بدر بانون لمسحة كورونا
كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر يعاني من نزلة برد شديدة وسعال ولكن لم تظهر عليه أعراض لفيروس كورونا.
الأهلي ينجح فى رفع بند بيع أحمد ريان لألتاي التركي لـ2.5 مليون دولار
نجح مسئولو النادي الأهلي في مضاعفة بند بيع أحمد ريان مهاجم الفريق لألتاي أزمير التركي، بحيث تصبح 2.5 مليون دولار بدلاً من مليون و 200 الف دولار، وهو الرقم الذي كان يرغب النادي التركي في وضعه في العقد.
بعد مسيرة 5 مواسم ..مروان محسن يرحل عن الأهلي نهاية الموسم
أستقرت إدارة الكرة بالأهلي استقرت بشكل رسمي على توجيه الشكر لمروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم، نظراً لعدم الحاجة لخدماته حيث من المقرر أن يتم تسويق اللاعب سواء ببيعه نهائياً أو إعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.
الأهلي يحيى ذكرى الفوز التاريخى على ريال مدريد في مباراة الاحتفال بلقب القرن.. فيديو
حرص النادى الأهلى على الاحتفال بذكرى تمكنه بتحقيق الفوز التاريخى على ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.
خطة موسيماني لتدعيم صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية
يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تدعيم صفوف فريقه بمجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الهجومية للفريق الأحمر وتدعيم المراكز التي تعاني عجزا في الوقت الحالي، من أجل تكوين فريقا قويا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، وكذلك الاستمرار في المنافسة على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج به في آخر نسختين.
ربيعة قائد الأهلي في مباراة دجلة.. فيديو
يحمل رامي ربيعة لاعب الأهلي شارة قيادة فريقه في مباراته ضد وادي دجلة في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء والمؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.