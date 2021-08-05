شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 4\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة على رأسها الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك، بالإضافة إلى خضوع بدر بانون لمسحة كورونا ، و رفع بند بيع أحمد ياسر ريان الى نادى التاى التركى الى 2.5 مليون دولار.

الأهلى يهزم وادي دجلة 2 - 1 ويستعيد صدارة الدوري المصري من الزمالك

استعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة

الأهلى يُخضع بدر بانون لمسحة كورونا

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن بدر بانون مدافع الفريق الأحمر يعاني من نزلة برد شديدة وسعال ولكن لم تظهر عليه أعراض لفيروس كورونا.

الأهلي ينجح فى رفع بند بيع أحمد ريان لألتاي التركي لـ2.5 مليون دولار