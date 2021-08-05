شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم وادي دجلة 2 - 1 ويستعيد صدارة الدوري من الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد الفوز على ووادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يعزز محمد شريف من تقدم المارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 60، لكن وادي دجلة قلص الفارق عن طريق البديل أحمد شريف في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 61 نقطة جمعها من 27 جولة، بعدما حقق الفوز في18مباراة على حساب فرق "مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان، ودجلة، وتعادل في 7 مواجهات أمام، وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة"، فيما يظل وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة جمعها من28 مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 13 مباراة.

تشكيل الفريقين

لعب الأهلى المباراة بتشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

فيما لعب دجلة بتشكيل من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى وخالد رضا ومحمود مرعي ووإسحاق يعقوبو وبشام وليد في الدفاع وأحمد سعيد ومحمد عبد العاطي ومحمد رضا ومحمد هلال في الوسط وصلاح أمين وحسام عرفات في الهجوم.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من الطرفين، وتحصل وادي دجلة على ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد محمد هاني قبل مرور خمسة دقائق من انطلاق اللقاء، لكن الحكم إبراهيم نور الدين ألغاها بداعى التسلل على صلاح أمين مهاجم دجلة.

حاول الأهلى اللعب على مساحات الخط الخلفي لفريق دجلة، لكن الأخير اعتمد على كشف مصيدة التسلل، ما أفسد عدة محاولات قادها محمد شريف وأفشة في أول ربع ساعة من اللقاء.

في الدقيقة 22 تلقى دجلة صدمة كبيرة بإصابة مدافعه محمود مرعى وخروجه للإصابة، ونزول محمد جمال كارتا بديلا، ما أزعج الجهاز الفريق لفريق الغزلان بقيادة عبد الباقي جمال.

ونجح محمد مجدي أفشة في استغلال ارتباك دفاعي من وادي دجلة وسدد كرة خلفية على يسار عبد المنصف لكن الأخير تمدد وأنقذها قبل زيارة الشباك.

شهدت الربع ساعة الأخيرة ضغط كبير من النادي الأهلى لكن تسرع لاعبى الأهلى تارة واستبسال دفاع دجلة وحارسه عبد المنصف تارة أخرى حرمت المارد الأحمر من التقدم في النتيجة.

زادات معاناة دجلة بإصابة الظهير الأيمن بسام وليد، وخروجه للإصابة ونزول التونسي إيهاب المباركي بدلا منه، لكن دجلة لم يغير طريقة اللعب على كشف مصيدة التسلل واللعب على الهجمات المرتدة.

أضاف الحكم إبراهيم نور الدين 3 دقائق وقت متحسب بدل من الضائع للشوط الأول، اضاع الأهلى فيها فرصة التقدم مجددا عن طريق عرضيات على معلول وانطلاقات شريف والشحات لمنطقة جزاء دجلة، وتسديدة متواضعة من أفشة على يمين مرمى دجلة، لينتهى هذا الشوط كما بدأ بلا غالب أو مغلوب.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني باثارة كبيرة حيث أجرى عبد الباقي جمال ثالث تغييراته بنزول أحمد عاطف بدلا من محمد هلال، وفي أول دقيق نجح الأهلى من الوصول لمرمى محمد عبد المنصف بتمريرة من حسين الشحات وضعت محمد شريف في انفراد تام بمرمى دجلة تصدى لها عبد المنصف لكن كهربا كان في المكان المناسب للمتابعة مسجلا الهدف الأول للفريق الأحمر.

واصل الأهلى من الضغط على دفاعات دجلة لكن عبد المنصف استبسل في الدفاع عن مرماه وسط محاولات متعددة من الخط الأمامى للأهلى وزيادة واضحة من الظهيرين، لكن نجح أخيرا محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلى من هجمة منظمة قادها محمد مجدي أفشة ومررها لشريف الذى انطلق ووضع الكرة على يسار حارس دجلة.

اضطر بعدها عبد الباقي جمال للدفع بأوراقه الأخيرة فنزل الصاعد أحمد شريف وكريم الدبيس بدلا من صلاح أمين ومحمد رضا، ونجحت التغييرات في احداث التغيير في شكل الفريق الدجلاوي.

ومن هجمة مرتدة لدجلة نجح أحمد عاطف البديل في بداية الشوط الثاني في اختراق الجبهة اليمنى للأهلى وتمرير كرة متقنة لأحمد شريف صاحب الـ17 عاما ليضع ألأخير الكرة في الشباك بعد نزوله بديلا بدقائق قليلة.

سيطر دجلة في أخر 10 دقائق على مجريات المباراة وكان قريبا من ادراك التعادل لولا تسرع بعض اللاعبين في انهاء الهجمات، واضطر موسيمانى للدفع بالثنائي محمود وحيد وصلاح محسن في اللحظات الأخيرة.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، نجح فيها الأهلى في استغلال الاندفاع الهجومي لفريق دجلة وسجل محمود وحيد الهدف الثالث للفريق الأحمر، لكن الحكم ألغى الهدف بداعى وجود خطأ على صلاح محسن قبل تسجيل الهدف.



































