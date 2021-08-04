سلة سيدات اليابان تكتب التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب الأمريكي لكرة السلة للسيدات رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح وتأهل بجدارة إلى المربع الذهبي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الساحق 79 / 55 على نظيره الأسترالي أمس في دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الأمريكي في المربع الذهبي غدا نظيره الصربي الذي فاز أمس 77 / 70 على المنتخب الصيني.

وبدد المنتخب الياباني آمال المنتخب البلجيكي في بلوغ المربع الذهبي في أول مشاركة له بالدورات الأولمبية، وأطاح به خارج المسابقة بفوز متأخر 86 / 85 في مباراة أخرى بدور الثمانية أمس.

واحتكر المنتخب الأمريكي للسيدات الميدالية الذهبية لكرة السلة في الدورات الأولمبية في آخر 6 دورات كما أنه أحرز اللقب الأولمبي 8 مرات في آخر 9 دورات سابقة بداية من 1984 وحتى 2016 باستثناء أولمبياد 1992 في برشلونة عندما فاز بالميدالية البرونزية.

وحقق المنتخب الياباني إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في مشاركاته الأولمبية وذلك بعد فوزه الثمين والمتأخر 86 / 85 على نظيره البلجيكي.

وكان أفضل مركز للمنتخب الياباني في مشاركاته الأربع السابقةهو المركز الخامس وذلك عام 1976.