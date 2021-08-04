الجورجي تالاخادز يحطم 3 أرقام قياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم الجورجي لاشا تالاخادز 3 أرقام قياسية على المستويين العالمي والأولمبي في منافسات رفع الاثقال، بعد تألقه أمس في وزن 109 كجم للرجال ضمن أولمبياد طوكيو. ورفع تالاخادز إجمالي 488 كجم في رقم قياسي عالمي وأولمبي جديد، كما حطم الرقم القياسي في النتر برفع 223 كجم في رقم قياسي عالمي وأولمبي أيضا، قبل أن يحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي في الخطف برفع 265 كجم. وأحرز الإيراني علي داوودي الميدالية الفضية. وذهبت الميدالة البرونزية إلى السوري معن أسعد.

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