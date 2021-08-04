أستون فيلا يضم عاشق التمريرات الحاسمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الجامايكي ليون بايلي قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الالكتروني الرسمي أمس، أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، اجتاز بنجاح الفحص الطبي والشروط الشخصية المتفق عليها في عقده مع الفريق والذي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف أن بايلي، الذي شارك في 10 مباريات دولية مع منتخب جامايكا، سجل 39 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 3 مواسم ونصف في ليفركوزن، كما شارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال المدير الفني للفريق دين سميث «ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع بوتيرة عظيمة وإبداع. لقد تمتع بمسيرة ناجحة مع ليفركوزن ونحن نتطلع لرؤيته وهو يظهر مهاراته ومواهبه العالية مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي».

وقال بايلي «بالنسبة لي، هذا فريق عظيم وصاحب تاريخ طويل، إنها الخطوة الصحيحة، أنا متحمس للانطلاق».

وأضاف «كان دائما هناك مكان أريد اللعب به، اشعر أن الآن هو الوقت الصحيح لذلك وأنا متحمس له. أتمنى أن أقدم أفضل ما لدى وأن أقدم موسما عظيما في الدوري الإنجليزي».

وأوضح «أحب أن أقدم التمريرات الحاسمة، وأحب التسجيل، هكذا أنا، أحب التسجيل وأن أكون اللاعب الذي يقدم التمريرات في اللحظات الحاسمة وألا أكون أنانيا.لا أفكر دائما في التسجيل. أفكر أكثر في الفريق، ومهما كان الموقف الذي نمر به، أحاول التكيف معه وتحسين الفريق».

ويستهل أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد في انطلاقة الموسم الجديد يوم 14 أغسطس الحالي.