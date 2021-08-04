شكرا لقرائتكم خبر تعليق التحقيقات مع سوندرز لوفاة والدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت اللجنة الأولمبية الدولية التحقيقات مع لاعبة دفع الجلة، الأمريكية رافن سوندرز بشأن إطلاقها إشارة خلال التتويج، وذلك إثر وفاة والدتها.

وكانت موجة تعبير الرياضيين عن احتجاجاتهم خلال الفعاليات الرياضية في الأعوام الأخيرة قد دفعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى تخفيف «القاعدة رقم 50» التي كانت تحظر التعبير عن الأراء السياسية في الدورات الأولمبية، لكن الاحتجاجات خلال التتويج بالميداليات لا تزال محظورة.

وكانت سوندرز رفعت معصميها بشكل متداخل خلال تسلمها الميدالية الفضية في تعبير عن دعم المضطهدين.