تعليق التحقيقات مع سوندرز لوفاة والدتها

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وكانت موجة تعبير الرياضيين عن احتجاجاتهم خلال الفعاليات الرياضية في الأعوام الأخيرة قد دفعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى تخفيف «القاعدة رقم 50» التي كانت تحظر التعبير عن الأراء السياسية في الدورات الأولمبية، لكن الاحتجاجات خلال التتويج بالميداليات لا تزال محظورة.
وكانت سوندرز رفعت معصميها بشكل متداخل خلال تسلمها الميدالية الفضية في تعبير عن دعم المضطهدين.
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