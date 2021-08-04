ميروسلاف تحطم رقم التسلق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطمت البولندية ألكسندرا ميروسلاف الرقم القياسي الأولمبي في منافسات تسلق الجبال في أولمبياد طوكيو 2020 أمس. وسجلت ميروسلاف 6,97 خلال تصفيات منافسات تسلق الجبال الأولمبية، لتتفوق بفارق 0,04 ثانية عن الرقم القياسي الأولمبي المسجل باسمها. وتعرضت الروسية يوليا كابلينا حاملة الرقم القياسي العالمي، للسقوط قرب نهاية محاولتها الثانية، وبدت غاضبة للغاية من نفسها. وتفوقت ميروسلاف خلال التصفيات على الفرنسية أنوك جوبير والصينية سونج يلينج.

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