الشباب يقترب من لبناني فرانكفورت ويلاحق باهبري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الخبير في سوق الانتقالات، ماكس بيليفيلد عبر حسابه الخاص على تويتر، أمس عن مفاوضات نادي الشباب مع لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ذو الأصول اللبنانية أمين يونس، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

وقال ماكس بيليفيلد «نادي الشباب وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع فرانكفورت، وسيتم تقديم عرض اليوم لحسم الصفقة، خاصة أن النادي الألماني يسعى لبيع عقد اللاعب من أجل التعاقد مع نجم فريق ميلان الإيطالي، النرويجي ينس بيتر هاوجي».

وكان موقع Fussbaltransfers الألماني، أشار إلى أن أمين يونس يمتلك عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدا على أن اللاعب لا يمانع من الانضمام إلى صفوفه، ولكنه لم يكشف عن هوية الفريق.

وقال موقع «فوتبول إيطالي» «إن آينتراخت فرانكفورت يعتزم بيع أمين يونس لأحد الأندية السعودية، في صفقة قد تصل إلى 10 ملايين يورو، من أجل ضم نجم فريق ميلان، النرويجي ينس بيتر هاوجي».

ويلعب أمين يونس مع آينتراخت فرانكفورت بنظام الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادما من نابولي الإيطالي، ويسعى النادي الألماني لتفعيل البند من أجل بيعه.

وشارك أمين يونس في 295 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق، وتمكن من المساهمة في تسجيل 86 هدفا بجميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 45 هدفا، فيما قدم 41 تمريرة حاسمة.

كما يدخل الشباب منافسا للأهلي من أجل الظفر بخدمات لاعبه السابق، لاعب فريق الهلال هتان باهبري؛ ليكون في مقدمة خياراته الصيفية، وذلك بطلب من المدير الفني للفريق البرازيلي شامو سكا الذي يستعد لخوض تجربة كروية اليوم أمام فريق الفيحاء على ملاعب النادي العاصمي، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.