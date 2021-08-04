17 مليون يورو ترمي بيريرا بأحضان الهلال

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جاء ذلك تتويجا لسلسلة طويلة من المفاوضات بين مسؤولي الهلال والنادي الإنجليزي الذي تشدد بمطالبه المالية، في ظل تمسك اللاعب بقرار الرحيل من النادي عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، علاوة على أن العرض المالي الكبير الذي قدمه الهلال لمدة 3 سنوات، رجح كفته مقارنة بالعروض الأخرى التي تلقاها النادي لانتقال اللاعب، من بينها عروض من أندية إنجليزية اضطرت للانسحاب من الصفقة بعد أن كسر الهلال أرقامها المالية للجانبين (اللاعب ونادي وست بروميتش).
وقد استبعد وست بروميتش البرازيلي ماتيوس بيريرا من تدريبات الفريق الجماعية بعد بيانه الأخير، في تأكيد على اكتمال الصفقة وانضمام اللاعب إلى الهلال في اليومين المقبلين.
وأصر المدير الفني الجديد لفريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، على إحضار بريرا بشتى الطرق.
وأشارت «مكة» في وقت سابق إلى أن الهلال اقترب كثيرا من بيريرا ولم يتبق إلا خطوات أخيرة تفصل عن الصفقة، تمثلت في صياغة العقد من الناحية القانونية والمالية.
وتعد الصفقة هي الأضخم في الميركاتو الصيفي للدوري السعودي حتى اللحظة.
وقبل وست بروميتش، لعب ماتيوس بيريرا لعدد من الأندية، منها سبورتينغ لشبونة وتشافيس البرتغاليان ونوربيرغ الألماني.
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