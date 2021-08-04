شكرا لقرائتكم خبر آل فتيل: وداعا الأهلي مرحبا النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المدافع محمد آل فتيل ناديه السابق الأهلي وجماهيره بعد توقيعه أمس عقد انتقال إلى صفوف النصر، كما عاهد الأخير على أن يكون عند حسن الظن به.

وكان النصر أعلن فجر أمس تعاقده مع محمد آل فتيل في صفقة انتقال حر بعقد لمدة سنة، مستغلا رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي بعد أن عملت إدارة النادي الحالية برئاسة ماجد النفيعي على تخفيض العرض الذي قدمته الإدارة السابقة للاعب.

وكتب آل فتيل عبر حسابه الشخصي في تويتر أمس «كل الشكر والتقدير لإدارات النادي الأهلي التي تعاقبت عليه، ولجمهوره العظيم الذي لن أوفيه حقه مهما قلت. لن أنسى هذا الكيان الذي نشأت فيه وكبرت معه شكرا لكم جميعا وكل أمنياتي بالتوفيق للنادي الملكي العظيم».

في المقابل، وجه اللاعب رسالة إلى إدارة وجمهور ناديه الجديد كتب فيها «أتشرف بانضمامي لنادي النصر في مشوار جديد، وأسعى أن أخدمه وأبذل من أجله قصارى جهدي. كل الشكر لإدارة نادي النصر على ثقتها الكبيرة واحترافيتها في التعامل، وبإذن الله معا سنحقق آمال وطموحات جماهير العالمي ورموزه».

وقبل الانضمام إلى النصر رسميا، حظي آل فتيل بثقة عدد من الأندية المحلية الأخرى التي أبدت رغبتها في ضمه إلى صفوفها في مقدمتها حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الهلال، ووصيفه الشباب بجانب رغبة الأهلي في استمرار اللاعب معه قبل أن يحسم النصر الصفقة.