شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يرفض استمرار السواط ويطالب ببديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​كشفت مصادر «مكة» عن انعقاد اجتماع ثان مساء أمس بين إدارة نادي الاتحاد ووكيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم سعود عبدالحميد للتباحث حول تجديد عقد الأخير وحسم هذا الملف لاسيما وأن اللاعب يتمتع بإجازته السنوية في الفترة الحالية بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020).

ورفعت إدارة النادي الجداوي عرضها المالي للاعب ووكيله مضمنة هذا العقد بحوافز مالية وعينية لإغلاق ملف تجديد العقد لاسيما وأن اللاعب يعد ركيزة أساسية في الفريق.

ومن المتوقع أن يتم حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي، حيث تشير مصادر «مكة» أن اللاعب لا يمانع بالخروج من النادي والبحث عن عرض أفضل إن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه، علما أنه وضع الأولوية للنادي.

من جهة أخرى رفض المدير الفني للفريق الأول فابيو كاريلي استمرار اللاعب عبدالمجيد السواط مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل مفضلا البحث عن عرض إعارة للاعب.