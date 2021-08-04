كاريلي يرفض استمرار السواط ويطالب ببديل

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ورفعت إدارة النادي الجداوي عرضها المالي للاعب ووكيله مضمنة هذا العقد بحوافز مالية وعينية لإغلاق ملف تجديد العقد لاسيما وأن اللاعب يعد ركيزة أساسية في الفريق.
ومن المتوقع أن يتم حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي، حيث تشير مصادر «مكة» أن اللاعب لا يمانع بالخروج من النادي والبحث عن عرض أفضل إن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه، علما أنه وضع الأولوية للنادي.
من جهة أخرى رفض المدير الفني للفريق الأول فابيو كاريلي استمرار اللاعب عبدالمجيد السواط مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل مفضلا البحث عن عرض إعارة للاعب.
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