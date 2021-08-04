الرياض تشهد أول بطولة لمحترفي كمال الأجسام

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وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أيمن الراشد، أنه تم رصد مكافأة مالية للمشاركين في منافسات البطولة للمراكز الأول والثاني والثالث من كل فئات المحترفين، بالإضافة إلى جوائز 3 بطاقات احتراف للهواة.
وستشهد البطولة التي سيقوم بتحكيمها طاقم من الحكام الدوليين المنافسة على 3 فئات رئيسة هي: كمال الأجسام والفيزيك وكلاسيك فيزيك، بينما ستكون المنافسة في فئة كمال الأجسام على 5 أوزان رئيسة (تحت 70 كجم، تحت 80 كجم، تحت 90 كجم، تحت 100 كجم، فوق 100 كجم).
وستقام منافسات فئة الفيزيك على 5 أطوال (طول حتى 168 سم، حتى 172 سم، حتى 176 سم، حتى 180 سم، فوق 180 سم).
فئة كلاسيك فيزيك:
المجموعة الأولى:
طول 163 سم وزن 72 كجم
طول 165 سم وزن 75 كجم
طول 168 سم وزن 77 كجم
طول 170 سم وزن 79 كجم
المجموعة الثانية:
طول 173 سم وزن 82 كجم
طول 175 سم وزن 86 كجم
طول 178 سم وزن 89 كجم
المجموعة الثالثة:
طول 180 سم وزن 93 كجم
طول 183 سم وزن 96 كجم
المجموعة الرابعة:
طول 185 سم وزن 100 كجم
طول 188 سم وزن 104 كجم
طول 191 سم وزن 107 كجم
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