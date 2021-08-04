شكرا لقرائتكم خبر تسجيل المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستقبل لجنة التسجيل الملاك في مقر إدارة ميدان الهجن بالطائف لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المطايا، الذي يتم عبر الموقع الالكتروني للاتحاد السعودي للهجن، إذ يعد تسجيل المطايا ثاني المراحل الرسمية، بعد إتمام المالك جميع خطوات مراحل تركيب الشرائح الالكترونية، ويمنح بعدها المالك اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، ليتمكن لاحقا من الدخول إلى الموقع واستكمال خطوات التسجيل، وذلك في إطار منظومة التسهيلات الالكترونية الشاملة التي يقدمها الاتحاد للملاك، حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبل 6 أغسطس.
وقد أوضحت اللجنة المنظمة أن أشواط المراحل التمهيدية تصل إلى 320 شوطا لجميع الفئات العمرية، فيما خصصت 8 أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية، بإجمالي 532 شوطا، ويبلغ مجموع جوائز مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة نحو 53 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.