تسجيل المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة مهامها في عملية تسجيل الراغبين في المشاركة بالمرحلة التمهيدية من سباقات الهجن، التي ستنطلق الأحد المقبل.

وتستقبل لجنة التسجيل الملاك في مقر إدارة ميدان الهجن بالطائف لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المطايا، الذي يتم عبر الموقع الالكتروني للاتحاد السعودي للهجن، إذ يعد تسجيل المطايا ثاني المراحل الرسمية، بعد إتمام المالك جميع خطوات مراحل تركيب الشرائح الالكترونية، ويمنح بعدها المالك اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، ليتمكن لاحقا من الدخول إلى الموقع واستكمال خطوات التسجيل، وذلك في إطار منظومة التسهيلات الالكترونية الشاملة التي يقدمها الاتحاد للملاك، حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبل 6 أغسطس.

وقد أوضحت اللجنة المنظمة أن أشواط المراحل التمهيدية تصل إلى 320 شوطا لجميع الفئات العمرية، فيما خصصت 8 أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية، بإجمالي 532 شوطا، ويبلغ مجموع جوائز مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة نحو 53 مليون ريال.