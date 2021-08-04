’’أنا والحصان مكناش في يومنا‘‘.. أول تعليق من نايل نصار بعد خروجه من الأولمبياد.. وخطيبته ابنة بيل جيتس: فخورة بك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الفارس المصري نايل نصار، على خروجه من نهائي منافسات الفروسية، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية "طوكيو 2020".

وعبر الفارس المصري، عن سعادته وفخره بالمشاركة في الأولمبياد، بالرغم من عدم تحقيقه أي ميدالية خلال منافسات النهائي اليوم، مؤكدا أنه وحصانه "ايجور" لم يكونا في يومهما.

وكتب نصار، عبر حسابه على انستجرام: "ايجور يبذل قصارى جهده دائمًا، لم يكن يومنا فى النهائى الفردى، لكن دائمًا فخور جدًا به وسعداء جدًا بمدى الراحة التى شعرنا بها هناك على أكبر مسار فى حياتنا".

من جانبها، أعربت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن فخرها بأداء خطيبها نايل نصار، فى دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدة أنه قدم جولة راقية جدا.

وقالت جينيفر، عبر ستورى حسابها على انستجرام،: "جولة راقية جدا.. فخورة جدا بك يا نايل، ومبروك للجميع فى منافسات اليوم".

وفقد لاعب منتخب الفروسية نايل نصار فرصة حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أسقط 3 حواجز مع خطأ لينهى النهائى بـ 13 خطأ.

وتأهل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصري لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.