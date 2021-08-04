بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × دجلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
يواجه الأهلي، نظيره وادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه وجاء كالتالي:
المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.
الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة.
الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – كهربا.
وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:
مصطفى شوبير – جونيور أجايي – والتر بواليا – سعد سمير – صلاح محسن – عمرو السولية – مروان محسن – محمود وحيد.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.
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