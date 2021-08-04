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بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × دجلة

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره وادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – كهربا.

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

مصطفى شوبير – جونيور أجايي – والتر بواليا – سعد سمير – صلاح محسن – عمرو السولية – مروان محسن – محمود وحيد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

بث مباشر: 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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