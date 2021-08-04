ليفربول يمدد عقد حارس مرماه البرازيلي اليسون ستة أعوام

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لندن: أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الأربعاء تمديد عقد حارس مرماه ومنتخب البرازيل لكرة القدم اليسون بيكر ستة أعوام حتى عام 2027.

وبات اليسون (28 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه استرليني (77 مليون يورو).

وساهم بشكل كبير في تتويج الـ"ريدز" بألقاب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020 وكأس العالم للأندية 2019.

وبات أليسون أيضا أول حارس مرمى في تاريخ ليفربول يسجل هدفًا عندما هز شباك وست بروميتش ألبيون بضربة رأسية في أيار/مايو الماضي وكان حاسما في حجز فريقه بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبات أليسون ثالث ركيزة أساسية في تشكيلة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، يمدد عقده بعد المدافع الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الشهر الماضي، ولاعب الوسط الدولي البرازيلي الآخر فابينيو الثلاثاء.

وقال أليسون على الموقع الرسمي لليفربول "لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لأقرر التمديد".