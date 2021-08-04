شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 4 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 4 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها مواصلة الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة إلى جانب طلب خوض مواجهة ودية جديدة مع المجد المطروحى فى معسكر الإسكندرية.
إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك رغم غيابه عن لقاء المحلة
عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث قام المدير الفنى بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل استعدادات الفريق لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.
وانتظم إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، بعدما كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى الذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وعاد برفقة المنتخب إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، قبل أن ينتظم فى معسكر الفريق اليوم حيث سيتم تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ29 بالدوري لغيابه عن لقاء المحلة للإيقاف.
الزمالك يتفق على ودية جديدة مع "المجد السكندرى" الأحد المقبل
اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقان، يوم الأحد المقبل، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوي يوم السبت المقبل، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري.
الظهير الأيمن الجديد يحدد مصير حمزة المثلوثى مع الزمالك
أصبح مصير التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للزمالك في الموسم المقبل، غامضا في ظل عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإمكانياته خلال الموسم الحالي، والذي شارك فيه المثلوثي في العديد من المباريات إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.
واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على أن يكون مصير حمزة المثلوثي مرتبطا بالتعاقد مع ظهير أيمن مميز في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن كارتيرون يشعر بالقلق من مركز الظهير الأيمن لتكرار إصابات حازم إمام وعدم قدرة أحمد عيد على فرض نفسه داخل التشكيل، ولم يقتنص الفرص التى لاحت له بالظهور في تشكيل بعض المباريات.
حسين لبيب يكشف كيفية التعامل في ملف الصفقات وحملة "للأكثر تتويجا"
أوضح حسين لبيب رئيس الزمالك أنه سيتم عمل حملة لدعم النادي، وحملة إعلانية أخرى خاصة بـ"الأكثر تتويجًا فى القرن العشرين" إلا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فى الوقت المناسب.
كما أكد لبيب أن الزمالك لا يتعامل مع وكلاء اللاعبين وأن التعامل فى ملف الصفقات يكون عن طريقه شخصيًا أو عن طريق فاروق جعفر أو حسين السيد وباتريس كارتيرون المدير الفنى، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على عدم الإعلان عن أى شىء أو التحدث مع أى نادٍ إلا بعد انتهاء مسابقة الدورى.