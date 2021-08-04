اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 4 / 8 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 4 / 8 / 2021 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها مواصلة الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة إلى جانب طلب خوض مواجهة ودية جديدة مع المجد المطروحى فى معسكر الإسكندرية.

إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك رغم غيابه عن لقاء المحلة

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث قام المدير الفنى بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل استعدادات الفريق لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

وانتظم إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، بعدما كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى الذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وعاد برفقة المنتخب إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، قبل أن ينتظم فى معسكر الفريق اليوم حيث سيتم تجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ29 بالدوري لغيابه عن لقاء المحلة للإيقاف.

الزمالك يتفق على ودية جديدة مع "المجد السكندرى" الأحد المقبل

اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقان، يوم الأحد المقبل، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، في الأسبوع الـ28 بالدوي يوم السبت المقبل، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى في الدوري.