شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف بيراميدز والإسماعيلى فى الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتنص فريق الإسماعيلى نقطة ثمينة من بيراميدز، بعدما تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الدفاع الجوى، ليواصل بيراميدز تعادلاته فى المسابقة المحلية بعدما تعادل فى مباراته الماضية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما جاء في ملخص مباراة بيراميدز والإسماعيلى اليوم.

- بيراميدز يفشل فى اقتناص المركز الثالث من المصرى

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 15 مباراة وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، بفارق نقطة واحدة عن المصرى الذى يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 10 مباراة أخرى.

- محمد فاروق يمنح الأفضلية لبيراميدز ويضيف هدفه الثانى فى الدورى

نجح محمد فاروق، جناح بيراميدز، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الإسماعيلى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، وشارك محمد فاروق فى 13 مباراة فى الدورى الممتاز، سجل خلالهم هدفين.

- خطأ على جبر يمنح الإسماعيلى التعادل الأول

فيما نجح التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، فى خطف التعادل لفريقه أمام بيراميدز، فى الدقيقة 57 من عمر المباراة بعدما ضغط أحمد مدبولى بقوة على على جبر مدافع بيراميدز على يسار منطقة الجزاء ونجح فى استخلاص الكرة من على جبر ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لفخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة داخل مرمى بيراميدز.

- على جبر يُعوض خطأه بهدف التقدم مجددا

وبعدها تقدم على جبر، مدافع بيراميدز، لفريقه بالهدف الثانى أمام الإسماعيلى، من رأسية، فى الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليعوض خطأه فى الهدف الأول للدراوش.

- شكرى نجيب يقتنص نقطة التعادل فى الوقت القاتل من المباراة

ولم ينجح بيراميدز فى الحفاظ على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما احتسب الحكم جهاد جريشو، ركلة جزاء لصالح الإسماعيلى، بسبب لمسة يد على عمر جابر من داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحرز منها شكرى نجيب هدف التعادل للدراويش فى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

- قرارات مُثيرة من جهاد جريشة فى مباراة بيراميدز والإسماعيلى

أثار جهاد جريشة، الحكم الدولى، الجدل أثناء قيادته لمباراة بيراميدز والإسماعيلى وكانت البداية باستبدال الطرد الذى أشهره فى البداية إلى مروان الصحراوى مدافع الإسماعيلى وذلك بطرد حسين السيد ظهير الدراويش بدلا منه بعد مراجعة تقنية الفيديو ليكمل الإسماعيلى اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 64 من زمن المباراة.

ثم قام جهاد جريشة حكم لقاء بيراميدز والإسماعيلى، بإلغاء هدف التعادل للدراويش أمام بيراميدز، بداعى التسلل حيث نجح البديل محمد الشامى فى تسجيل هدفا للدراويش فى الدقيقة 85 إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف ليستمر تقديم بيراميدز بنتيجة 2 / 1 قبل أن ينتهى اللقاء بتعادل الفريقين وفى الدقيقة الثانية عشر من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ألغى جهاد جريشة هدف لفريق بيراميدز بداعى التسلل على إريك تراورى.