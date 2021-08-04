شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الابعاء 4\8\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تتويج كيشو لاعب منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية ، فى دورة الالعاب الاولمبية التى تقام بطوكيو

محمد إبراهيم كيشو المصارع المصري يفوز بالميدالة البرونزية في منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعدهزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هاداية ملاك وسيف عيسي.

أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة كأس العرب للسيدات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 اغسطس وحتى 6 من شهر سبتمبر المقبل.

يعود محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة من طوكيو قبل حفل ختام البطولة والمقرر له يوم 8 أغسطس الجارى ، ومن المقرر أن يعود بعد غد الجمعة متوجا بالميدالية الأولمبية والتى تعد الأولى له .