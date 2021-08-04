شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يغيب عن الإسماعيلي أمام الأهلي والزمالك للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى عن مباراتى الفريق أمام الأهلي والزمالك المقبلتين عقب حصوله على طرد مباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الدفاع الجوى.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه السيد بعد الرجوع للفار حيث أشهر البطاقة في البداية إلى مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي لكنه عقب العودة للفار استبدل الطرد ومنحه إلى حسين السيد بدلا من زميله.

وأكمل الإسماعيلى اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 64 في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والذى أقيم على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الزمالك يوم السبت 14 أغسطس الجاري.

وانتهت مباراة بيراميدز والإسماعيلى، بتعادل الفريقان بنتيجة 2 / 2، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز، وذلك فى مباراة مثيرة امتدت إلى الدقيقة 104، وتقدم محمد فاروق لبيراميدز ثم تعادل فخر الدين بن يوسف للدراويش ثم عاد علي جبر وسجل الهدف الثانى لبيراميدز ثم تعادل شكرى نجيب للدراويش فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى.

وبهذا التعادل، يستمر بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.

ودخل الإسماعيلى مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

محمد فوزى في حراسة المرمي.

خط الدفاع: حسين السيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد صادق - محمود دونجا - محمد عادل - محمد عبد السميع - أحمد مدبولى.

خط الهجوم: شكرى نجيب.