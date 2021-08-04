شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدى يؤازر الإسماعيلى أمام بيراميدز رغم ايقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عبد الرحمن مجدى لاعب فريق الاسماعيلى فى مدرجات برج العرب لمؤازرة فريقه أمام بيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة ال 25 من بطولة الدورى .

ويأتى حضور اللاعب رغم ايقافه من جانب اتحاد الكرة أثر أزمته مع المنتخب الاولمبى فى طوكيو .

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا عن الواقعة جاء كالتالي: فى إطار سياسة الشفافية التى ينتهجها الاتحاد المصرى لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبى فى اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدى فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة وتم التحقيق بعد المباراة وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقى اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية فى طوكيو لخوض مباراة ربع النهائى ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدى لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائى بشأنه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".