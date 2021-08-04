شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الخليج 365 يكشف سر خروج السولية من تشكيل الأهلي أمام دجلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الزميل أحمد عصام في تلفزيون الخليج 365 عن أسباب خروج عمرو السولية نجم الأهلي من تشكيل الفريق أمام وادي دجلة في المباراة التي تقام مساء اليوم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وقال عصام في الاستديو التحليلي للمباراة أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر منح السولية راحة والاستعانة بالثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج في وسط الملعب لأن السولية لديه إنذاران وفي حالة حصوله على بطاقة في مباراة اليوم سيغيب عن المباراة القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا السبت المقبل ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وبجانب السولية سيكون محمد شريف أيضًا مهددًا بالإيقاف عن مباراة سيراميكا حيث يبتعد عن الإيقاف ببطاقة صفراء واحدة.

ويدير مباراة اليوم إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي ووادى دجلة الذي أدار 31 مباراة سابقة للمارد الاحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز في 24 منها أخرها على حساب سموحة برباعية دون رد فى لقاء الاسبوع رقم 28 للمسابقة،

وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين التعادل في 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي،

خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت خسر أمام سموحة 3-0 بثلاثية دون رد .

إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 11 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.