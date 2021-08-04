شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يخترق دفاع دجلة بمهارة فردية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسين الشحات لاعب الأهلي في اختراق دفاع وادي دجلة بمهارة فردية في الدقيقة 46 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء والمؤجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، وجونيور أجايي، ووالتر بواليا، وكريم نيدفيد، وسعد سمير، وصلاح محسن، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمود وحيد.

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي، والتي ستجمعهما مساء الأربعاء في المباراة المؤٔجلة من الأسبوع الـ22 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل دجلة من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى وخالد رضا ومحمود مرعي ووإسحاق يعقوبو وبشام وليد في الدفاع وأحمد سعيد ومحمد عبد العاطي ومحمد رضا ومحمد هلال في الوسط وصلاح أمين وحسام عرفات في الهجوم.

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26جولة، بعدما حقق الفوز في17مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد- سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الانتاج الحربي – أسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل وادي دجلة مباراة اليوم في المركز السابع عشر برصيد 23نقطة جمعها من27مباراة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في11 لقاء وخسر في 12 مباراة .







































































































































