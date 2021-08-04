استعداداً لصراع الدوري.. الزمالك يواجه المجد السكندري ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر نادي الزمالك على مواجهة فريق المجد السكندري ودياً يوم الأحد المقبل بعد استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز للفريق الأبيض بعد فترة غياب طويلة.

منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الزمالك اشار إلى أن باتريس كارتيرون طلب تنظيم مباراة ودية من أجل أن يصل الفريق إلى أعلى درجات الاستعداد.

الزمالك يخوض المباراة في اليوم التالي لمواجهة غزل المحلة في الدوري من أجل إعداد اللاعبين المستبعدين والناشئين لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها 10 أغسطس على استاد الإسكندرية.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس الجاري على استاد الإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد على الملعب ذاته، ضمن حملته لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ 2015.