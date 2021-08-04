رسمياً.. أستون فيلا يخطف بديل هاري كين في خطة جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون في صفقة لمدة ثلاثة مواسم قادم.

داني إنجز كان ضمن خطة بيب جوارديولا البديلة في مانشستر سيتي في حالة فشل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

إنجز سجل 14 هدفاً خلال الموسم الماضي مع فريقه، لينضم إلى فيلا مع ليون بايلي وإيمي بونديا وأشلي يونج خلال الصيف الجاري.

وعلق دين سميث مدرب فيلا على الصفقة قائلاً :"داني لاعب ممتاز في البريميرليج، ودائماً يسجل الكثير من الأهداف أينما تواجد".

وأنهى سميث :"إنه لاعب محترف ويمتلك شخصية عظيمة، تجعله قائداً في فريقنا، لأن هذا هو اللاعب الذي نبحث عنه، أنا سعيد بانضمامه إلى نادينا العظيم".