صلاح أمين يقود دجلة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : بيسو - محمود مرعي - خالد وليد - يعقوبو

خط الوسط : محمد عبد العاطي - أحمد سعيد - محمد هلال

خط الهجوم : محمد رضا - حسام عرفات - صلاح أمين

وجاءت قائمة بدلاء دجلة كالتالي: مسعد عوض - إيهاب المباركي - أحمد مجدي - كارتا - شريف - أحمد عاطف - إبراهيم عايش - بركات - كريم الدبيس.