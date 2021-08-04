شريف يقود هجوم الأهلي أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلي، بيتسو موسيماني، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره وادي دجلة، مستبعدا حمزة علاء ومحمود متولي من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

وجاء قائمة البدلاء كالتالي: مصطفى شوبير - محمود وحيد - مروان محسن - عمرو السولية - صلاح محسن - سعد سمير - كريم نيدفيد - والتر بواليا - جونيور أجايي.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 27 مباراة، بينما يحتل وادي دجلة المركز 17 برصيد 23 نقطة.