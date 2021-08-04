مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري، في إحدي مباريات اليوم الاربعاء 4 أغسطس 2021، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22.

وعقب خروج منتخب مصر الأولمبي، من الدور ربع النهائي بالأولمبياد إثر الخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدف دون رد على ملعب سايتاما، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجدول الجديد على الفور.

وحدد اتحاد الكرة المصري موعد آخر جولة من جولات الدوري مع حلول نهاية شهر أغسطس، الموافق 27 منه، على أن تلعب أول مباراة يوم الاثنين بين الاهلي ووادي دجلة، بينما يواجه الاسماعيلي بيراميدز يوم الاربعاء، ويخوض الزمالك مواجهة غزل المحلة السبت المُقبل.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ووادي دجلة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاهلي we السلام.

وتنقل مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم الاربعاء بمعنويات عالية بعد ان حقق 6 انتصارات في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري المصري وفي الجولة الماضية فاز المارد الأحمر أمام أسوان بنتيجة بنتيجة 3-1، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل اقتسام الصدارة مع الزمالك.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك (المتصدر)، جيث حقق الشياطين الحمر الفوز في 17 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 54 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدف.

على الجانب الآخر يُعاني فريق وادي دجلة هذا الموسم حيث يتواجد في المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض لـ12 هزيمة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي ووادي دجلة في مسابقة الدوري المصري قد انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت يوم 1 يناير 2021 على ستاد السلام.

الاهلي 1-0 وادي دجلة

الدوري المصري – مؤجلات الجولة 22

ستاد السلام

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تشكيلة الاهلي اليوم |

علي لطفي – علي معلول – ياسر ابراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني – حمدي فتحي – أليو ديانج – حسين الشحات – مجدي أفشة – محمود كهربا – محمد شريف.

تشكيلة وادي دجلة اليوم |

محمد عبد المنصف – خالد رضا – محمود مرعي – أحمد سعيد – بسام وليد – محمد هلال – يعقوبو – عبد العاطي – صلاح أمين – حسام عرفات – محمد رضا.

اهداف المباراة

الدقيقة 46 | هدف تقدم الاهلي عن طريق “محمود كهربا”