صفقات الهلال | دي مارزيو يؤكد اقتراب الزعيم من حسم صفقة ماثيو بيريرا

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو اقتراب نادي الهلال السعودي من إتمام التعاقد مع لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ماثيو بيريرا، في الميركاتو الصيفي 2021.

وكتب دي مارزيو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “توصل نادي الهلال إلى اتفاق شخصي مع ماثيو بيريرا، ويجري الآن النادي السعودي محادثات متقدمه مع ناديه وست بروميتش ألبيون لإتمام الصفقة”.

ونفى الصحفي الإيطالي، نية فريق ليدز يونايتد الإنجليزي منافسة الهلال على التعاقد مع الجناح البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، مؤكدًا رغبة بيريرا العارمة في الإنضمام إلى الزعيم.

وكان وست بروميتش ألبيون قد رفض عرض الهلال الأول المقدر بـ15 مليون يورو، وأصرت إدارة النادي الإنجليزي على مبلغ 25 مليون يورو من أجل السماح للاعب البرازيلي بالمغادرة.

وقررت إدارة نادي الهلال السعودي التقدم بعرضٍ جديد وصلت قيمته إلى 17 مليون يورو، يتم إرسالهم لفريق وست بروميتش على دفعتين.

وعلى ما يبدو أن عرض نادي الهلال الأخير هو الأكبر قيمة من بين جميع العروض المقدمه من قبل الأندية الراغبة في التعاقد مع بيريرا، ولذلك بدأت إدارة وست بروميتش تفكر بشكلٍ جدي في قبوله.

من هو ماثيو بيريرا؟

ماتيوس كوستا بيريرا المشهور بـ”ماثيو”، ولد في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وبدأ مسيرته الكروية في عمر الـ15 مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2010، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

واثناء تواجده في لشبونة، تمت إعارته ثلاث مرات، فكانت رحلته الأولى إلى فريق شافيز البرتغالي لمدة موسم في عام 2017، ثم أعير إلى نورنبرج الألماني في 2018، ووست بروميتش ألبيون في الميركاتو الصيفي 2019.

ونجح وست بروميتش في شراء ماثيو بيريرا بشكلٍ دائم مقابل 9.5 مليون يورو وبعقد يمتد حتى عام 2024، بعدما قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 8 أهداف وصناعة 20 هدفًا في التشامبيونشيب.

ورغم الظهور الباهت لألبيون في البريميرليج وهبوطه إلى الدرجة الأولى مجددًا، إلا أن بيريرا قدم موسمًا استثنائيًا، وساهم في تسجيل 20 هدفًا من أصل 35 سجلها الفريق في الدوري، حيث أحرز 11 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.