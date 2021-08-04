شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وسالزبورج في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 4-8-2021.

تعرض برشلونة الاسباني للخسارة امام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1 في مباراته الودية الرابعة والتي أفيمت في النمسا على ملعب ريد بول آرينا.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم ريد بول سالزبورج بهدف دون مقابل، سجله اللاعب الكرواتي “لوكا” بعد ان استلم تمريرة من الشاب المتألق “كريم أديمي” وسدد كرة قوية بالقدم اليسري من خارج منطقة الجزاء ذهبت في زاوية صعبة على الحارس نيتو الذي وقف يشاهد الكرة وهى تسكن الشباك.

وخلال الشوط تدارك برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق البديل الدنماركي “مارتن برايثويت” بعد ان اصطدمت به تسديدة زميله دست وسكنت الشباك.

وعند الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة سجل البديل الأمريكي “برندن آرونسون” هدف الفوز لفريق ريد بول سالزبورج من متابعة جميلة لتسديدة مرتدة من القائم.

خاض برشلونة ثلاث مباريات ودية خلال شهر يوليو الماضي ضمن استعدادات الموسم الجديد 2021/2022، الأولى أمام فريق الدوري الاسباني الدرجة الثالثة “ناستيك دي تاراغونا” يوم الأربعاء الماضي 21 يوليو، على ملعب يوهان كرويف، وفاز برباعية نظيفة.

والثانية أمام جيرونا يوم 24 يوليو على ملعب يوهان كرويف، وتمكن البرسا من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمشاركة الوافد الجديد، النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وفي المباراة الثالثة فاز العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه شتوتجارت الألماني، وشهد اللقاء تألق الجناح الدولي الهولندي ممفيس ديباي بتسجيل هدف رائع، وتقديم تمريرة سحرية في لعبة الهدف الثاني الذي تكفل يوسف ديمي بتسجيله.

ويختتم برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة يوفنتوس الايطالي يوم 8 أغسطس الجاري في كأس جوهان غامبر على ملعب يوهان كرويف.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وسالزبورج في تحضيرات الموسم الجديد