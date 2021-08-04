صفقات تشيلسي | لوكاكو يُلبي نداء توخيل ويطلب الرحيل من انتر ميلان

اقترب مهاجم انتر ميلان، روميلو لوكاكو، من العودة إلى فريقه السابق تشيلسي، بعدما طلب من إدارة فريقه الإيطالي السماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي 2021.

وكان لوكاكو قد صرح في وقت سابق أنه سعيد مع انتر ميلان، بعدما أثيرت بعض التكهنات حول مستقبله، وقال: “أنا باق في انتر، لقد اتصلت بالمدير الجديد إنزاجي، ربما لا يجب أن أقول ذلك بعد.. لكنها كانت محادثة إيجابية للغاية”.

ولكن الأمور تغيرت الآن، فبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن المهاجم الدولي البلجيكي اختار الذهاب إلى تشيلسي، وأبلغ قراره إلى إدارة ومدرب انتر ميلان خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يخضع انتر ميلان لعرض تشيلسي الرابع للتعاقد مع لوكاكو في الساعات المقبلة، بعدما رفض النادي الإيطالي العرض الأخير الذي تضمن ماركوس ألونسو بالإضافة إلى 85 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن انتر ميلان سيوافق على رحيل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، نحو تشيلسي، الذي تقدم بعرضٍ جديد لا يمكن رفضه، 130 مليون يورو (110 مليون جنيه إسترليني).

وكثف تشيلسي جهوده للتعاقد مع روميلو لوكاكو بأوامر من المدرب توماس توخيل، الذي يرغب في إضافة عنصر جديد “سوبر”، إلى الخط الأمامي، في ظل تذبذب أداء تيمو فيرنر، واقتراب تامي أبراهام من الرحيل هذا الصيف.

وكان بطل أوروبا يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند في البداية، وتقدم فعليًا بعرضٍ ضخم إلى بوروسيا دورتموند وصلت قيمته إلى 130 مليون يورو، ولكن الفريق الألماني رفض التفريط في المهاجم النرويجي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

يذكر أن روميلو لوكاكو قد لعب في صفوف تشيلسي موسم 2011، وخرج معارًا إلى وست بروميتش ألبيون في 2012، وإيفرتون في 2013، قبل أن يتعاقد معه الأخير بصفة دائمة في 2014 مقابل 35 مليون يورو.

وتألق لوكاكو مع التوفيز في موسمين متتاليين، وانتقل في 2017 إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 85 مليون يورو، وتخلى الشياطين الحمر عن خدماته لصالح الانتر في 2019 نظير 74 مليون يورو.