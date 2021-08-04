الميركاتو الصيفي 2021 | الاهلي يرسل أليو بادجي في إعارة جديدة إلى فرنسا

نجح نادي أميان الفرنسي في إتمام التعاقد مع مهاجم الاهلي المصري، الدولي السنغالي “أليو بادجي”، لمدة موسم واحد سبيل الإعارة، في الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن الفريق الذي ينشط في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية ضم بادجي بشكلٍ رسمي مقابل 450 ألف يورو لمدة موسم واحد، مع خيار أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 1.8 مليون يورو.

جاء باجي إلى النادي الاهلي في عهد المدرب السويسري رينيه فايلر، إلا أنه لم يثر إعجاب خليفته بيتسو موسيماني الذي فضل التعاقد مع والتر بواليا لخلافته في قائمة المحترفين، بالإضافة إلى اعتماده على مروان محسن ومحمد شريف.

وخطف المهاجم السنغالي الأضواء في أول ظهور له مع الاهلي في مسابقة الدوري المصري ضد بيراميدز، حيث دخل كبديل في الشوط الثاني، والمارد الأحمر متأخرًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، وسجل هدف التعادل وصنع هدف الانتصار إلى ديانج.

وخفت بريق أليو بادجي بعد ذلك، حيث لم يتمكن من هز الشباك سوى في ثلاث مناسبات فقط خلال 23 مباراة في جميع المسابقات، ليقرر الاهلي إعارته إلى فريق أنقرة جوشو التركي وخاض معهم 13 مباراة وسجل 3 أهداف فقط، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء من جديد.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا العودة إلى مستواه المعهود عندما كان في يورغوردينس السويدي، رابيد فيينا النمساوي، وذلك من أجل مساعدة أميان في العودة إلى الدوري الفرنسي، بعد أن أنهى موسمه الأخير في المركز العاشر بالدرجة الثانية.