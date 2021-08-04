عودة حمدي فتحي.. 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام دجلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

ودفع موسيماني بحمدي فتحي أساسيا بجوار أليو ديانج، وأبقى على عمرو السولية على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – كهربا.

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

مصطفى شوبير – جونيور أجايي – والتر بواليا – سعد سمير – صلاح محسن – عمرو السولية – مروان محسن – محمود وحيد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.