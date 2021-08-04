شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. استادات تحذر من محاولات انتهاك الحقوق التجارية لأندية سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، المالكة لمشروع سلسلة أندية سيتى كلوب فى مختلف محافظات الجمهورية، من محاولات استنساخ أو اقتباس أو تقليد شعار أندية سيتى كلوب من جانب أى كيانات خاصة، لاسيما وأن شركة استادات الوطنية هى المالك الوحيد والحصرى لجميع الحقوق التجارية والفكرية لأندية سيتى كلوب كونها تستثمر فى مجال المنشآت الرياضية.

وتشدد شركة استادات على أنها لن تقبل بأى شكل من الأشكال محاولات الاستحواذ على شعار أندية سيتى كلوب أو انتهاك واختراق الحقوق التجارية الخاصة بها، بعدما بات الشعار جزءا أصيلا لا يتجزأ من المشروع الكبير ولقى رواجا كبيرا لدى أبناء الشعب المصرى كجزء أصيل من الصورة الذهنية عن أندية سيتى كلوب.

وتؤكد شركة استادات الوطنية إنها إذ تقوم بدورها الوطنى والتوعوى والثقافى من خلال مشروع أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات الجمهورية ضمن استراتيجية الدولة المصرية التى تستهدف بناء الانسان، فإنها لن تسمح لأى كيانات باستنساخ أو اقتباس شعار أندية سيتى كلوب وعلامتها التجارية وستتخذ كافة الإجراءات القانونية وما يتضمنه الأمر من الملاحقة الجزائية والمدنية حيال ذلك.