شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوى قبل مواجهة الإسماعيلي بساعة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويحل فريق الاسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة بالمربع الذهبى، ويستعيد بيراميدز جهود الثلاثى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل بعد نهاية رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى بطوكيو فيما يستمر غياب أحمد الشناوى حارس الفريق المصاب بالرباط الصليبى.



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