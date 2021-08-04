شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يخطف التعادل للإسماعيلى أمام بيراميدز بخطأ "على جبر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، فى خطف التعادل لفريقه أمام بيراميدز، فى الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد الدفاع الجوي، وضغط أحمد مدبولي بقوة على علي جبر مدافع بيراميدز على يسار منطقة الجزاء ونجح في استخلاص الكرة من علي جبر ثم توغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لفخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة داخل مرمى بيراميدز.

وانتهى الشوط الأول بين بيراميدز والإسماعيلى، بتقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد فاروق، فى المواجهة المقامة بينهما حاليًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والمقام حاليًا على استاد الدفاع الجوي، قبل أن ينجح الدراويش في تسجيل هدف التعادل لتصبح النتيجة 1 / 1.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة. خط الهجوم: محمود وادي. بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزى في حراسة المرمي. خط الدفاع: حسين السيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - عبد الله جمعة. خط الوسط: محمد صادق - محمود دونجا - محمد عادل - محمد عبد السميع - أحمد مدبولى. خط الهجوم: شكرى نجيب.

وشهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، سجال بين الفريقان قبل أن ينجح محمد فاروق، جناح بيراميدز، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الإسماعيلى، فى الدقيقة 18 من عمر المباراة وجاء الهدف نتيجة تمريرة رائعة من إيريك تراورى لاعب بيراميدز إلى محمد فاروق لينفرد بمرمى الدراويش إلا إن الحارس محمد فوزى حارس الإسماعيلى نجح في إبعاد الكرة ليستمر فاروق في المحاولة ونجح في التسجيل حيث لم يغلق فوزى زاوية التسجيل التي نجح من خلالها لاعب بيراميدز في تسجيل الهدف الأول له لفريقه.

وحاول الإسماعيلى إدراك التعادل دون خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز وسط سجال متواصل بين الفريقان مع اعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة السريعة وفى الدقيقة 35 كاد بيراميدز أن يسجل هدفه الثانى إلا أن محمد فوزي حارس الإسماعيلى، نجح فى حرمان إيريك تراورى جناح بيراميدز، من تسجيل الهدف الثانى لفريقه بعد انفراد للاعب بمرمى الدراويش ليتقدم محمد فوزى وينجح فى إنقاذ مرماه من تلقى هدف ثانى.