شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز و الإسماعيلي فى موقعة الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز والذي يقام في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى .. محمد فوزى في حراسة المرمي.. خط الدفاع حسين السيد - باهر المحمدى - مروان الصحراوى - عبد الله جمعة. خط الوسط محمد صادق - محمود دونجا - محمد عادل - محمد عبد السميع. خط الهجوم أحمد مدبولي - شكرى نجيب