شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر بيل جيتس لخطيبها الفارس المصرى نايل نصار: قدمت جولة راقية وفخورة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جينيفر جيتس، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، عن فخرها بأداء خطيبها الفارس المصرى نايل نصار، فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، رغم عدم تحقيقه لأى ميداليات خلال البطولة، مؤكدة أنه قدم جولة راقية جدا.



جينفر وخطيبها نايل نصار

وقالت جينيفر، عبر ستورى حسابها على انستجرام، تعليقا على خسارته: "جولة راقية جدا.. فخورة جدا بك يا نايل، ومبروك للجميع فى منافسات اليوم".





وكان الفارس المصرى نايل نصار، أعرب عن فخره وسعادته بالمشاركة فى منافسات الأولمبياد، بالرغم من عدم تحقيقه أى ميدالية خلال منافسات النهائى اليوم، مؤكدا أنه وحصانه "ايجور" لم يكن فى يومهما.



نايل وجينفر

وكتب نصار، عبر حسابه على انستجرام: "ايجور يبذل قصارى جهده دائمًا، لم يكن يومنا فى النهائى الفردى، لكن دائمًا فخور جدًا به وسعداء جدًا بمدى الراحة التى شعرنا بها هناك على أكبر مسار فى حياتنا"

وفقد لاعب منتخب الفروسية نايل نصار فرصة حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أسقط 3 حواجز مع خطأ لينهى النهائى بـ 13 خطأ.

وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.